Франция высказалась о создании трибунала по России

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж не поддерживает создание специального трибунала по России и Украине. Об этом сообщает ERR.
Во время своего визита в Эстонию Колонна заявила, что привлекать к ответственности можно с помощью существующих инструментов.
«Мы решительно, постоянно поддерживаем международное правосудие, чтобы преступления не остались безнаказанными», - сказала она.
Министр добавила, что Франция поддерживает работу Международного уголовного суда и направила на Украину следователей.
«У нас уже есть ряд доступных инструментов для борьбы с безнаказанностью и мы можем рассмотреть дополнительные инструменты, которых на данный момент нет и которые могут иметь дополнительную ценность для существующего международного суда», - отметила Колонна.
Она подчеркнула, что дополнительные инструменты должны быть легитимизированы, чтобы они могли считаться эффективными и законными.
«Мы еще не достигли этого. Есть некоторые текущие мысли. Это было в повестке дня Европейского совета по иностранным делам. Но сейчас мы не будем делать ничего, что помешало бы эффективности существующих инструментов», - заключила она.
Ранее Эстония, Латвия и Литва призвали создать специальной трибунал против России по украинским событиям. По их мнению, создание спецтрибунала дополнило бы роль Международного уголовного суда.