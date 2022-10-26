Воздушную тревогу объявили почти во всех областях Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сегодня утром стало известно, что воздушная тревога объявлена по всей Украине за исключением ее западной части. Она была слышна в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях.