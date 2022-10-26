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26 минут назад

СМИ: воздушную тревогу объявили почти во всех областях Украины

Лера Букина

Воздушную тревогу объявили почти во всех областях Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Воздушную тревогу объявили почти во всех областях Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня утром стало известно, что воздушная тревога объявлена по всей Украине за исключением ее западной части. Она была слышна в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы. 17 октября президент России Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара по украинским объектам.

В мире,СВО,Владимир Путин,Верховный суд,
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