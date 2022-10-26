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9 минут назад

В китайском Ухане снова ввели карантин из-за случаев COVID-19

РИА "ФедералПресс"иещё 1

В одном из районов китайской провинции Ухань снова ввели карантин из-за выявления новых случаев заболевания COVID-19.

В Ухане снова ввели карантин из-за COVID
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Комиссия здравоохранения сообщила об одном случае внутренней передачи COVID-19 и 18 бессимптомных случаях заражения утром в среду, 26 октября», – сообщают местные СМИ.

Из 19 новых зарегистрированных случаев заболевания – 16 локальных бессимптомных случаев и три завозных. Среди трех заразившихся – женщины в возрасте от 18 до 33 лет, которые уже успели посетить ряд общественных мест, в том числе школы, салоны красоты, кафе, супермаркеты и аптеки.

В связи с этим власти ввели карантин на три дня с 26 по 30 октября. В это время в районе, где насчитывается более 837 тысяч жителей, будут закрыты все организации и заведения, за исключением жизненно важных. Людям запрещено покидать место своего жительства без крайней необходимости.

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