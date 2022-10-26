В ЛНР сообщили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватова

«Сегодня попытки прощупать нашу оборону группами по 30-40-50 человек из числа теробороновцев из мобилизованных приводят к печальным [для Украины] последствиям, несут большие потери», — сказал Киселев, уточняя, что наемники отказываются участвовать в «прощупывании», в связи с чем туда отправляют только мобилизованных.