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43 минуты назад

В ЛНР сообщили об ожесточенных боях с ВСУ в районе Кременной и Сватова

Газета.Ru

Союзные войска ведут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины в районе населенных пунктов Кременная и Сватово в Луганской народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева.

В ЛНР сообщили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватова
Фото: Телеграм-канал «Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC»Телеграм-канал «Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC»

«Сегодня попытки прощупать нашу оборону группами по 30-40-50 человек из числа теробороновцев из мобилизованных приводят к печальным [для Украины] последствиям, несут большие потери», — сказал Киселев, уточняя, что наемники отказываются участвовать в «прощупывании», в связи с чем туда отправляют только мобилизованных.

Кроме того, добавил помощник министра, ожесточенные бои с помощью артиллерии ведутся под Лисичанском.

«Наши подразделения (союзные силы — прим. ред.) отражают все наступательные действия, которые ранее несли хаотичный характер», — рассказал Киселев.

Ранее он заявил о столкновении между польскими наемниками и Вооруженными силами Украины под Лиманом. По его словам, наемники из Польши отказались идти в бой и к ним были направлены украинские военные. Однако наемники уничтожили военных ВСУ.

В мире,Виталий Киселев,
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