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46 минут назад

Украина захотела присоединиться к ЕС за два года

Lenta.ruиещё 1

Украина намерена присоединиться к Европейскому союзу (ЕС) за два года. Об этом заявила министр экономики республики Юлия Свириденко, передает ТАСС.

Украина захотела присоединиться к ЕС за два года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы делаем все, чтобы ускорить вступление в ЕС. Возможно, это очень амбициозно прозвучит, но видим для себя срок в два года, за которые Украина должна пройти путь от кандидата до полноправного члена Евросоюза», — сказала она.

Свириденко уточнила, что на каждой пленарной неделе Верховная Рада старается рассмотреть хотя бы один евроинтеграционный закон для ускорения присоединения к Евросоюзу. Как она утверждает, Украина еще до вступления в Европейский союз планирует полностью интегрироваться в его внутренний рынок.

23 июня большинством голосов в Европейском парламенте приняли резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюз. Для присоединения стране необходимо выполнить ряд условий, в том числе провести несколько важных реформ.

В мире,Верховная Рада,Европарламент,ЕС,
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