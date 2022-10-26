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45 минут назад

Украину расстроили планы нового премьер-министра Великобритании

Алиса Селезнёва

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал добиваться «экономической стабильности» и предупредил о сокращении расходов. Возможное уменьшение британского военного бюджета вызвало недовольство на Украине, пишет издание Politico.

24 октября Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании. Это случилось после того, как избранная в сентябре на эту должность Лиз Трасс ушла с поста спустя 44 дня. В июле этого же года в отставку с поста премьера ушел Борис Джонсон. Таким образом, Риши Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году.

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25 октября Сунак официально вступил в должность и в тот же день пообещался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом в своем первом обращении к нации Сунак пообещал поставить экономическую стабильность в центр повестки своего правительства, а также предупредил о предстоящих трудных решениях в отношении снижения расходов.

«Новый премьер-министр еще не изложил свои планы по британскому оборонному бюджету, а важнейший финансовый отчет на следующей неделе, вероятно, станет сигналом к началу длительной программы сокращения расходов, поскольку он пытается восстановить доверие к государственным финансам Великобритании», - подчеркивает издание.

При этом возможное уменьшение оборонного бюджета вызывает обеспокоенность в Киеве. Украинские власти опасаются, что оно повлечет за собой сокращение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Однако Сунак, пытаясь успокоить Киев, «который все еще тоскует ушедшему в отставку [экс-премьеру Великобритании] Борису Джонсону», уже заявил, что украинский конфликт «нужно довести до конца», отмечает Politico.

В мире,Видео,Лиз Трасс,Риши Сунак,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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