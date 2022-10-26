Обзор иноСМИ: подозрительные дроны в Европе и успехи «генерала Армагеддона»

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Фото: Wikipedia Commons Wikipedia Commons

«Подозрительные полеты дронов: Путин следит за Европой?»

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Перерезанные кабели, подозрительные полеты беспилотников, шпионаж на военных полигонах Германии - после атак на «Северные потоки» в Западной Европе выросло количество сообщений о шпионских операциях на секретных объектах, пишет Berliner Morgenpost. Снова и снова беспилотники замечают на крупных газоперерабатывающих заводах Норвегии, а также на морских платформах для добычи нефти и газа в Северном море; западные эксперты по безопасности встревожены и подозревают Россию.

Норвежские власти пока не видят никакой конкретной опасности, но значительно усилили меры предосторожности, в том числе из-за «своей особой ответственности как крупнейшего поставщика газа», подчеркнул норвежский премьер. Сторону, стоящую за полетами дронов, трудно установить, но «очевидно, что это не пилоты-любители». Датская полиция также сообщила о полетах дронов вблизи месторождений природного газа в Северном море. Кроме того, над полигоном Бундесвера в Баварии, где проходят обучение украинские солдаты, был замечен десяток дронов. В Германии также был поврежден железнодорожный кабель, это парализовало движение поездов 8 октября. Лондонский исследователь безопасности Питер Нойманн говорит, что Россия заинтересована в том, чтобы вызвать панику в Европе и дать понять - в ее силах «парализовать жизнь» региона.

Успехи «генерала Армагеддона»

Автор американской газеты Politico Джейми Деттмер заявил, что новый командующий войсками РФ на Украине, генерал Сергей Суровикин показал свою эффективность. Деттмер считает, что на Украине генерал «повторяет свою сирийскую пьесу».

Спустя две недели работы Суровикина западные военные чиновники и аналитики отмечают, что при нем действия армии РФ тактически слаженны. Высокопоставленный офицер британской военной разведки заявил газете, что Суровикин - «эффективный и беспощадный» стратег, а его тактика нарушает правила, «но, к сожалению, доказала свою эффективность в Сирии».

«Пакистан покупает дешевую российскую нефть и играет с США»

Пакистан сообщил США о своем решении закупить нефть у России, заявил министр финансов Пакистана Мухаммад Исхак Дар. Как пишет The Jerusalem Post, чиновник заявил, что если Индия может закупать нефть у России, то и Пакистан имеет на это право, «и нет причин мешать ему это делать».

По словам Дара, США заявили, что «не возражают» против этого решения. Министр подчеркнул, что в Пакистане также ценят «заботу Саудовской Аравии о том, чтобы избежать волатильности рынка и обеспечить глобальную экономическую стабильность». Пакистан, поддерживающий Саудовскую Аравию в то время, когда отношения между саудитами и США находятся на низком уровне, можно считать хорошо продуманной стратегией для обеспечения будущих финансовых потребностей, отметил экономист Джазиб Мумтаз.

Польша возьмет плату с украинских беженцев

Польское правительство готовится к следующей волне украинских беженцев, а также хочет получить более полный контроль над теми, кто уже находится в Польше, пишет Gospodarka. Власти предложили изменить закон от марта 2022 года о помощи гражданам Украины - в частности, обязать их получать номер PESEL, национальный идентификационный номер Польши.

Присвоение этого номера позволит вести учет въезда/выезда беженцев и проверять их права на льготы. Когда беженец покидает страну более чем на месяц, он теряет право на легальное проживание и пособия на детей. Кроме того, украинцев, чье пребывание в Польше превысит 120 дней, обяжут покрывать 50 процентов расходов на предоставляемую им помощь - но не более 40 злотых (около 511 рублей) в день. Если беженец находится в Польше дольше 180 дней, его обяжут покрывать 75 процентов помощи - максимум 60 злотых (766 рублей) в день. Это обязательство не распространяется на людей, которые не могут работать из-за инвалидности, возраста, тяжелой жизненной ситуации, беременности или необходимости ухода за детьми.

«Мрачные перспективы ЕС»

Санкции, введенные против России восемь месяцев назад не только не поставили Россию на колени, но и не облегчили украинский кризис, зато они все сильнее атакуют Европу, пишет китайская газета «Хуаньцю шибао». Хотя с окончанием холодной войны в Европе стало гораздо безопаснее, США проигнорировали интересы России и начали продвигать создание европейской структуры безопасности во главе с НАТО, сея семена противоречий между Европой и Россией.