Польша проиндексирует сумму репараций от ФРГ

Сумма репараций, которые Польша рассчитывает получить от Германии за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны, будет индексироваться. Об этом заявил в среду Польскому агентству печати депутат от правящей в республике партии "Закон и справедливость" Аркадиуш Муларчик, возглавляющий группу экспертов, которые занимались подготовкой отчета о потерях страны от действий нацистов.

"Подготовленный нами отчет касается убытков на конец декабря 2021 года - 6 трлн 220 млрд злотых. Однако в конце этого года эта сумма будет значительно выше, поскольку подлежит индексации. Она составит более 7 трлн злотых. Точно так же, как цены в магазинах растут, сумма наших претензий к Германии подлежит индексации", - заявил Муларчик.

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По его словам, рано или поздно под давлением польской стороны Германии придется начать переговоры и принять решение о выплатах.

"Если они его не примут, то у них будут проблемы", - предупредил депутат, пояснив, что Польша будет "месяцами и годами на всех международных площадках напоминать о немецких военных преступлениях и о долге Германии".

Как считает Муларчик, "может потребоваться от трех до пяти лет на то, чтобы Германия создала фонд для выплат средств гражданам".

"Я считаю, что каждый польский гражданин должен получить какую-то сумму", - указал он. "Каждая польская семья понесла человеческие, материальные потери, была переселена, потеряла имущество", - добавил депутат. "Часть средств из специального фонда должна пойти на развитие в Польше образования, экономики, системы здравоохранения. Это должна быть многолетняя программа, от 30 до 50 лет", - заключил он.

Польские власти 1 сентября представили подготовленный экспертами в республике трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Озвученная итоговая сумма составила 6 220 609 000 000 злотых (около $1,3-1,5 трлн). 3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций. В Берлине сообщили, что получили документ и изучают его.