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29 минут назад

«Укрэнерго» решила ограничить электроснабжение

Lenta.ru

Компания «Укрэнерго» заявила, что вводит ограничение на электроснабжение всех категорий потребителей по стране. Об этом пишет РИА Новости.

«Укрэнерго» решила ограничить электроснабжение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для поддержки стабилизационной работы энергосистемы диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных систем объем, на который необходимо уменьшить потребление всем категориям потребителей электроэнергии», — отмечается в сообщении компании.

Электроснабжение ограничат в северном, центральном, юго-западном, западном, Днепровском и южном регионах страны.

Компания подчеркнула, что это нужно для уменьшения нагрузки на сети, а также чтобы избежать повторных аварий.

ВС России нанесли несколько ударов по инфраструктуре Украины 10 октября. Взрывы прогремели по всей стране, там начались перебои с электричеством. Компания «Укрэнерго» уже предупреждала о том, что перебои могут продолжиться.

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