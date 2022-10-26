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38 минут назад

Иран расширил санкции против ЕС

ТАСС

Иран внес в санкционный список 12 физических и восемь юридических лиц, связанных с Евросоюзом, в ответ на введенные им ограничительные меры против исламской республики. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД Ирана.

Иран расширил санкции против ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В санкционный список, наряду с другими организациями, включили персидские редакции германской медиакомпании Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом) и французской радиостанции Radio France internationale.

Кроме того, исламская республика ввела санкции против главных редакторов германской газеты Bild и нескольких членов Европарламента.

В мире,Европарламент,ЕС,
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