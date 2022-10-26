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1 час назад

Politico: планы Сунака сократить военный бюджет расстроили Украину

Газета.Ruиещё 3

Планы нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сократить военный бюджет расстроили Украину, сообщает издание Politico.

Планы Сунака сократить военный бюджет расстроили Украину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сунак практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону сократят (по сравнению с долгосрочными планами Лиз Трасс. — «Газета.Ru»)», — пишет издание.

Стремление Сунака исправить ошибки предшественницы — Лиз Трасс — сделав акцент своей политики на решении экономических проблем, означает, что новому кабмину Великобритании предстоит принять несколько «трудных решений» в отношении расходов — в том числе на поддержку Украины.

Тем не менее, Сунак все же выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В мире,Лиз Трасс,Владимир Зеленский,
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