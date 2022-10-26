Пока вы спали: жалоба России в ООН и предостережение Байдена

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Фото: ТАСС ТАСС

Россия подала жалобу в ООН на США и Украину

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Россия обратилась в Совет Безопасности ООН с жалобой на несоблюдение США и Украиной Конвенции о биологическом оружии. Об этом со ссылкой на письмо постпреда РФ при ООН Василия Небензи сообщает «Коммерсант».

«РФ направляет в Совет безопасности официальную жалобу, которая включает все возможные свидетельства, подтверждающие ее обоснованность, и вновь запрашивает проведения 27 октября заседания СБ ООН, чтобы рассмотреть приложенный проект резолюции», - говорится в письме.

Байден назвал «ошибкой» возможное применение ядерного оружия на Украине

По мнению президента США Джо Байдена, если Россия решит применить тактическое ядерное оружие на Украине, то это станет «невероятно серьезной» ошибкой. Его слова приводит РИА Новости.

«Позвольте мне только сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я не гарантирую, что это не операция под ложным флагом, но это будет серьезная, серьезная ошибка», - заявил Байден, отвечая на вопрос, не видит ли он в предупреждениях Москвы о планах киевского режима взорвать «грязную бомбу» попытку создать предлог для использования ядерного оружия.

Россия начинает учения стратегических сил «Гром»

Российская сторона уведомила Вашингтон о начале учений стратегических ядерных сил. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс, назвав их «рутинными и ежегодными», пишет РИА Новости.

Учения «Гром-2022» стратегических ядерных сил РФ предусматривают пуски межконтинентальной баллистической ракеты из Плесецка, баллистических ракет подводных лодок из района Кольского полуострова по полигону Кура на Камчатке и пуски крылатых ракет, отмечает НИА «Красноярск».

Израиль решил доказать применение иранских БПЛА на Украине

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе своего визита в США представил фотографии, которые якобы подтверждают применение иранских беспилотных летательных аппаратов на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Израильский лидер продемонстрировал слайды, на которых были, предположительно, иранские БПЛА «Шахед-136» и якобы найденные на Украине обломки российских беспилотников «Герань-2», а также внешне похожие друг на друга двигательные установки.

«Надо признать: Иран участвует в войне на Украине, совершая действия против народа Украины», - заявил Герцог.

В России выросло производство алкоголя

По данным Росалкогольрегулирования, российские производители нарастили с начала года производство алкогольной продукции на 12%. Больше всего выросло производство ликерных вин — на 450%, пишет «Коммерсант».