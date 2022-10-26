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34 минуты назад

Daily Mail: Карл III планирует отстранить от власти принцев Гарри и Эндрю

Мария Иванова

Британский таблоид Daily Mail рассказал, что на фоне хаоса со сменой британских премьеров никто не заметил, что правление короля Карла III приблизилось к своей первой конституционной реформе - мягкому ограничению функций принцев Гарри и Эндрю.

Королевский дворец планирует отстранить от власти принца Гарри
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным газеты, палата лордов и высокопоставленные дворцовые чиновники завершают работу над поправками, которые «позволят избежать любых перспектив участия герцогов Сассекского (Гарри) или Йоркского (Эндрю) в государственных делах в отсутствие короля».

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Гарри отказался от королевских обязанностей и уехал за границу вместе с женой, американской актрисой Меган Маркл, а Эндрю был отстранен от общественной жизни из-за его связей с Джеффри Эпштейном, бизнесменом, обвиненным в торговле людьми и насилии над подростками.

Дворцовые чиновники «осознают, что во время великих национальных, международных и экономических потрясений было бы очень неловко, если бы управление зависело от одного из двух заблудших герцогов», отмечает газета.

В соответствии с предложениями, которые, как ожидается, будут представлены в парламент в течение нескольких недель, король сможет привлекать младших брата и сестру - графа Уэссекского Эдварда и королевскую принцессу Анну - к выполнению рутинных конституционных обязанностей, когда он находится за пределами страны.

Daily Mail выяснила, что эти предложения уже рассматривались несколько месяцев назад с одобрения покойной королевы.

Сейчас, когда британский монарх отсутствует по какой-либо причине, государственные дела - к примеру, утверждение законов и новых назначений в правительстве - могут вести два государственных советника.

По законам о регентстве 1937-го и 1953 года советники могут быть назначены из четырех самых старших взрослых в линии наследования, а также супруги монарха. Сегодня это королева-консорт Камилла, принц Уэльский Уильям, герцог Сассекский Гарри, герцог Йоркский Эндрю и принцесса Беатрис.

В соответствии с поправками к законам, король сможет расширить этот список по своему усмотрению, включив в него двух других своих сиблингов - Анну и Эдварда.

Daily Mail отмечает, что реформа «не лишена неотложности», так как король и королева-консорт скоро отправятся за границу.

Ранее СМИ писали, что Букингемский дворец планирует изменить титул жены Карла III, королевы-консорта Камиллы и сделать ее королевой «без оговорок». Во дворце надеются «тихо» отказаться от приставки «консорт» и сделать так, чтобы титул Камиллы соответствовал «женам королей до нее».

При этом мать короля Карла Елизавета II ранее ясно дала понять, что Камилла должна называться «королевой-консортом».

Елизавета II,
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