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31 минуту назад

La Stampa: новый премьер Италии может посетить Киев в первой половине ноября

ТАСС

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони может посетить Киев в первые недели ноября, "если позволят условия безопасности". Об этом в среду сообщает газета La Stampa.

Новый премьер Италии может посетить Киев в ноябре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский пригласил Мелони посетить украинскую столицу, в то время как она заверила его в полной поддержке.

Одним из первых пунктов в программе нового итальянского премьера стоит встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, ее цель - подчеркнуть приверженность нового правительства линии альянса, отмечает газета. Издание утверждает, что личная встреча состоится "в ближайшее время", возможно, уже на следующей неделе, однако место еще не определено. La Stampa указывает, что она может пройти в Риме или Брюсселе. Кроме того, по данным газеты, вскоре итальянское правительство должно будет принять решение о шестом пакете военной помощи для Киева.

Мелони неоднократно заверяла, что будет отстаивать национальные интересы, но в то же время намерена придерживаться европейской и североатлантической линии, особенно в отношениях с Москвой. Днем ранее она, выступая в нижней палате итальянского парламента с программной речью, заявила, что Италия "продолжит быть надежным партнером НАТО", в том числе в отношении дальнейшей поддержки Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,
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