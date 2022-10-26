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13 минут назад

Токаев назвал «заслон узурпации» власти в Казахстане

Lenta.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал однократный семилетний срок президентства «заслоном узурпации» власти. Его слова приводит ТАСС.

Токаев назвал «заслон узурпации» власти в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Однократный семилетний срок президентства придаст новое качество и динамику процессу обновления в обществе и государстве, создаст надежный заслон попыткам монополизации и даже узурпации власти», — считает он.

По словам Токаева, значительные изменения в избирательной системе приведут к деятельному участию населения в создании «подлинно народных» маслихатов (советов) и парламента.

12 октября центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики зарегистрировала действующего главу государства в качестве кандидата на внеочередных выборах президента Казахстана, которые пройдут 20 ноября. Токаев стал первой зарегистрированной кандидатурой. Ранее в республике завершилось выдвижение кандидатов на пост главы государства. Свои кандидатуры выдвинули 12 человек.

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