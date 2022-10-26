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45 минут назад

Королевский дворец планирует отстранить от власти принцев Гарри и Эндрю

Газета.Ru

Члены королевской семьи ищут способ не допустить к власти принцев Гарри и Эндрю. Об этом сообщает Daily Mail.

Королевский дворец планирует отстранить от власти принца Гарри
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Принц Гарри и принц Эндрю все еще являются действующими членами королевской семьи, а значит, в отсутствие короля Карла III имеют право вмешиваться в дела государственной важности. В течение последних двух месяцев король разрабатывал план конституционной реформы, чтобы расширить список людей, которые могут действовать от его лица в случае его болезни или отсутствия в стране. Сообщается, что в первую очередь это делается для того, чтобы предотвратить любую возможность участия герцогов Сассекского или Йоркского в государственных делах в отсутствие короля.

Журналисты издания полагают, что королевским заместителем может стать младший брат Карла III принц Эдвард.

Ранее сообщалось, что Карл III не пустит принца Гарри на коронацию, если в своей книге он оскорбит Камиллу.

В мире,принц Гарри,
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