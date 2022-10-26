Королевский дворец планирует отстранить от власти принца Гарри

Принц Гарри и принц Эндрю все еще являются действующими членами королевской семьи, а значит, в отсутствие короля Карла III имеют право вмешиваться в дела государственной важности. В течение последних двух месяцев король разрабатывал план конституционной реформы, чтобы расширить список людей, которые могут действовать от его лица в случае его болезни или отсутствия в стране. Сообщается, что в первую очередь это делается для того, чтобы предотвратить любую возможность участия герцогов Сассекского или Йоркского в государственных делах в отсутствие короля.