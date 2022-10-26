В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях Украины . Об этом со ссылкой на местные власти сообщает РИА Новости.

Массированные удары по украинской инфраструктуре ведутся с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских правоохранительных органов, стоят украинские спецслужбы. В Минобороны РФ подчеркивали, что целью ударов являются объекты систем военного управления, связи и энергетики страны — поставленные задачи успешно выполняются.