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36 минут назад

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Алиса Селезнёва

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях Украины. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает РИА Новости.

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Воздушная тревога, вся область», - заявил в своем Telegram-канале глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.

О воздушной тревоге сообщило также руководство Киевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областей.

По данным издания «Страна.ua», сирены воздушной тревоги звучат на юге Украины.

«Телеграм-каналы пишут о появлении стратегической авиации РФ в Ростовской области», - отмечается в публикации.

Массированные удары по украинской инфраструктуре ведутся с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских правоохранительных органов, стоят украинские спецслужбы. В Минобороны РФ подчеркивали, что целью ударов являются объекты систем военного управления, связи и энергетики страны — поставленные задачи успешно выполняются.

В мире,Виталий Ким,МВД России,Минобороны России,
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