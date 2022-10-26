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7 минут назад

Министр обороны назвал Украину полигоном для испытания оружия

Мария Иванова

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что поставки западного оружия Киеву не только помогают украинцам, но и позволяют странам НАТО испытать свою технику. Об этом он рассказал в интервью Politico.

Министр обороны назвал Украину полигоном для испытания оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас боевой полигон на Украине. <…> Я думаю, что все [страны] видят, как мы используем эти системы. Вы знаете, что у нас есть восемь различных 155-миллиметровых артиллерийских систем в полевых условиях… Так что это похоже на соревнование между системами, которое позволяет увидеть, какая из них наиболее эффективна», - подчеркнул министр.

Резников уверен, что в перспективе Киев получит западные танки и истребители, в том числе танки Abrams и истребители F-16, F-15 или шведский Gripen.

В странах НАТО уже несколько месяцев спорят, отправлять ли на Украину современные боевые танки, такие как немецкий Leopard или американский Abrams. Немецкие чиновники пока против таких поставок, они заявляют, что не будут первыми, кто отправит тяжелую бронетехнику натовского класса Киеву, - президент РФ Владимир Путин может счесть это эскалацией.

Официальные лица США отмечают, что Abrams сложно доставить на Украину, кроме того, эти танки - «пожиратели топлива», которые будет трудно поддерживать на поле боя на Украине.

Резников отметил, что многие из вооружений, которые Запад ранее не хотел поставлять Украине, - беспилотники, ракеты и артиллерия, - в конечном итоге все же попали в Киев

В мире,Алексей Резников,Владимир Путин,НАТО,
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