В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
31 минуту назад

Папа Римский пригласил Путина и Зеленского в Ватикан

Никита Бородкин

Папа Римский Франциск предложил провести в Ватикане встречу президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

Папа Римский предложил Ватикан для встречи Зеленского и Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я созванивался с папой Римским сегодня, он благословил заявить от него, что он готов предоставить инфраструктуру Ватикана — а это не только сам Ватикан, но и много заданий в Риме — для проведения встречи Путина и Зеленского», — сказал Севастьянов.

После этого папа Франциск предлагает провести в Ватикане большую конференцию по безопасности в Европе с участием Москвы, Киева, НАТО и европейских стран. Председатель ВСС считает, что глава католической церкви подходит как модератор для урегулирования конфликта, поскольку занял нейтральную позицию — он осуждал боевые действия, не критикуя при этом Россию и Путина.

«Сейчас главное не "затроллить", не замолчать эту идею, а последовать приглашению папы Франциска», — добавил Севастьянов.

Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратился к папе Римскому Франциску с просьбой позвонить Путину и главе США Джо Байдену, чтобы призвать их урегулирования кризиса на Украине. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова разговаривать и с США, и с другими странами, и с папой Римским, чтобы найти способы уладить конфликт.

В мире,Эммануэль Макрон,ФРАНЦИСК,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,Католическая церковь,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители