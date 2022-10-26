Папа Римский предложил Ватикан для встречи Зеленского и Путина

Папа Римский Франциск предложил провести в Ватикане встречу президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
«Я созванивался с папой Римским сегодня, он благословил заявить от него, что он готов предоставить инфраструктуру Ватикана — а это не только сам Ватикан, но и много заданий в Риме — для проведения встречи Путина и Зеленского», — сказал Севастьянов.
После этого папа Франциск предлагает провести в Ватикане большую конференцию по безопасности в Европе с участием Москвы, Киева, НАТО и европейских стран. Председатель ВСС считает, что глава католической церкви подходит как модератор для урегулирования конфликта, поскольку занял нейтральную позицию — он осуждал боевые действия, не критикуя при этом Россию и Путина.
«Сейчас главное не "затроллить", не замолчать эту идею, а последовать приглашению папы Франциска», — добавил Севастьянов.
Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратился к папе Римскому Франциску с просьбой позвонить Путину и главе США Джо Байдену, чтобы призвать их урегулирования кризиса на Украине. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова разговаривать и с США, и с другими странами, и с папой Римским, чтобы найти способы уладить конфликт.