Папа Римский предложил Ватикан для встречи Зеленского и Путина

«Я созванивался с папой Римским сегодня, он благословил заявить от него, что он готов предоставить инфраструктуру Ватикана — а это не только сам Ватикан, но и много заданий в Риме — для проведения встречи Путина и Зеленского», — сказал Севастьянов.