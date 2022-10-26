Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины

Утром в среду, 26 октября, воздушную тревогу объявили в Полтавской области Украины. Об этом сообщает карта воздушных тревог Украины.

Согласно карте, ранее 26 октября тревога также была объявлена в Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы), по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

Удары продолжились в следующие дни, в Минобороны РФ заявили, что все назначенные объекты были поражены.