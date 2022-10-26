Папа Римский предложил Ватикан для встречи Зеленского и Путина

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По словам главы ВСС, поддерживающего контакт с понтификом, папа Римский готов предоставить для встречи лидеров не только сам Ватикан, но и много зданий в Риме.

Севастьянов выразил мнение, что Франциск подходит Европе и России как регулятор украинского конфликта из-за своей нейтральной позиции и отсутствия осуждений в адрес России и президента Путина.

«Сейчас главное не “затроллить“, не замолчать эту идею, а последовать приглашению папы Франциска», — призвал председатель союза староверов.