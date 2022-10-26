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20 минут назад

Папа Римский предложил Ватикан для встречи Зеленского и Путина

Lenta.ru

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов рассказал о предложении папы Римского Франциска провести переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Ватикане. Об этом сообщает РИА Новости.

Папа Римский предложил Ватикан для встречи Зеленского и Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы ВСС, поддерживающего контакт с понтификом, папа Римский готов предоставить для встречи лидеров не только сам Ватикан, но и много зданий в Риме.

Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину

Севастьянов выразил мнение, что Франциск подходит Европе и России как регулятор украинского конфликта из-за своей нейтральной позиции и отсутствия осуждений в адрес России и президента Путина.

«Сейчас главное не “затроллить“, не замолчать эту идею, а последовать приглашению папы Франциска», — призвал председатель союза староверов.

Ранее Макрон встретился с Папой Римским Франциском. В ходе аудиенции лидер страны попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену. Кроме того, политик призвал Франциска содействовать установлению мира на Украине.

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