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18 минут назад

В США сомневаются в способности Сунака «спасти» Британию

Елена Прошина

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак слишком отрешен от обыденной жизни. Эта особенность не позволит ему «спасти» страну. К такому выводу пришла газета New York Post, передает РИА Новости.

В США сомневаются в способности Сунака «спасти» Британию
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, новый премьер-министр Великобритании «гарантированно не спасет страну».

Издание пишет, что Сунак по-прежнему «глубоко оторван» от государства, которым собирается руководить. При этом Британии сейчас необходим «сострадательный лидер», так как ее экономические и социальные проблемы достигли пика.

В качестве примера New York Post приводит ситуацию, когда в марте этого года Риши Сунак устроил фотосессию на заправке с целью рекламы своей деятельности на посту министра финансов. Однако этот ход себя не оправдал: владельцем скромного Kia Rio красного цвета на снимке оказался не он, а затем Сунак совершил еще одну оплошность, не справившись с бесконтактной оплатой.

В статье подчеркивается, что лучшего примера оторванности Сунака от обыденной жизни и придумать нельзя. New York Post резюмирует, что Консервативная партия Британии спустя 12 лет у власти не может предложить ничего нового.

Риши Сунак стал третьим премьером Британии в этом году. До этого в отставку подал Борис Джонсон. Избранная после него на должность премьера Лиз Трасс руководила Британией лишь 44 дня, а затем была вынуждена уйти на фоне критики нового плана поддержки экономики.

В мире,Лиз Трасс,Риши Сунак,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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