В США сомневаются в способности Сунака «спасти» Британию

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак слишком отрешен от обыденной жизни. Эта особенность не позволит ему «спасти» страну. К такому выводу пришла газета New York Post, передает РИА Новости.

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Как говорится в публикации, новый премьер-министр Великобритании «гарантированно не спасет страну».

Издание пишет, что Сунак по-прежнему «глубоко оторван» от государства, которым собирается руководить. При этом Британии сейчас необходим «сострадательный лидер», так как ее экономические и социальные проблемы достигли пика.

В качестве примера New York Post приводит ситуацию, когда в марте этого года Риши Сунак устроил фотосессию на заправке с целью рекламы своей деятельности на посту министра финансов. Однако этот ход себя не оправдал: владельцем скромного Kia Rio красного цвета на снимке оказался не он, а затем Сунак совершил еще одну оплошность, не справившись с бесконтактной оплатой.

В статье подчеркивается, что лучшего примера оторванности Сунака от обыденной жизни и придумать нельзя. New York Post резюмирует, что Консервативная партия Британии спустя 12 лет у власти не может предложить ничего нового.