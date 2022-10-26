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41 минуту назад

Макрон собирается унизить Шольца в Париже, пишет Politico

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон оскорбит лидера Германии Олафа Шольца, если откажется выступить с ним на совместной пресс-конференции после переговоров в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

Politico: Макрон собирается унизить Шольца в Париже
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, вчера Берлин анонсировал встречу Макрона и Шольца с представителями прессы, однако вскоре Елисейский дворец заявил, что французская сторона не планировала ничего подобного.

Издание отмечает, что если эта информация подтвердится, то отказ Макрона от пресс-конференции будет «большим оскорблением» для Шольца.

В статье уточняется, что отношения между лидерами Франции и Германии испортились настолько, что они не могут согласовать даже дату совместного общения с журналистами. Politico отмечает, что отказ в проведении пресс-конференции прибывшему с визитом политическому лицу — это тактика, которую иногда используют, чтобы выразить упрек. Глава ФРГ недавно поступил аналогичным образом, когда Берлин посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее газета Telegraph сообщила, что Макрон пришел в ярость в связи с решением Шольца взять курс на поддержку национальной энергетики. Отмечается, что глава Франции в связи с этим событием отменил запланированную встречу с лидером ФРГ. Пресс-секретарь Шольца признал, что Париж и Берлин не могут достичь единой позиции по ряду вопросов.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Виктор Орбан,
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