Politico: Макрон собирается унизить Шольца в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон оскорбит лидера Германии Олафа Шольца, если откажется выступить с ним на совместной пресс-конференции после переговоров в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

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Как говорится в публикации, вчера Берлин анонсировал встречу Макрона и Шольца с представителями прессы, однако вскоре Елисейский дворец заявил, что французская сторона не планировала ничего подобного.

Издание отмечает, что если эта информация подтвердится, то отказ Макрона от пресс-конференции будет «большим оскорблением» для Шольца.

В статье уточняется, что отношения между лидерами Франции и Германии испортились настолько, что они не могут согласовать даже дату совместного общения с журналистами. Politico отмечает, что отказ в проведении пресс-конференции прибывшему с визитом политическому лицу — это тактика, которую иногда используют, чтобы выразить упрек. Глава ФРГ недавно поступил аналогичным образом, когда Берлин посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.