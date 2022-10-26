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27 минут назад

Министр обороны Украины оценил шансы Киева получить западные танки и истребители

Lenta.ru

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Киев получит западные танки и истребители после того, как соответствующее решение будет принято в Вашингтоне. Об этом он заявил в интервью американской газете Politico.

Министр обороны Украины оценил шансы Киева получить западные танки и истребители
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я вполне оптимистично настроен относительно того, что в дальнейшем танки Abrams будут возможны, и я уверен, что истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, тоже будут возможны», — высказался Резников.

Он отметил, что западные страны прежде отказывались поставлять некоторые виды вооружений, которые сейчас уже передают Украине — в том числе беспилотники, ракетные комплексы и артиллерийские установки.

Резников напомнил, что власти США, в частности, ранее называли незаконными и нецелесообразными по политическим причинам поставки на Украину переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, однако позднее изменили свою позицию.

Украинский министр выразил уверенность, что власти Британии, Германии и Франции «будут ждать политического решения Соединенных Штатов» в вопросе поставок Киеву танков западного производства. «После первых Abrams, уверен, у нас будут Leopard, Marder и другие виды тяжелой бронетехники, такие как танки», — считает он.

Ранее заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов подчеркнул, что продолжение поставок оружия Киеву странами Запада повышает угрозу прямого столкновения России и НАТО.

В мире,Константин Воронцов,Алексей Резников,МИД России,НАТО,
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