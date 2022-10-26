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17 минут назад

Президент Аргентины обсудил с Боррелем поставки энергоносителей и продуктов питания в ЕС

ТАСС

Президент Аргентины Альберто Фернандес обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем потенциал южноамериканской республики в качестве поставщика энергоносителей и продуктов питания в Европу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Глава Аргентины обсудил с Боррелем поставки энергоносителей в ЕС
Фото: ТАССТАСС

"Аргентинский президент и Боррель обсудили возможности для интеграции в нынешнем мировом контексте и в этой связи отметили роль, которую может сыграть Аргентина в качестве надежного поставщика в сфере чистой энергии, продуктов питания и стратегически важных полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

На встрече в Буэнос-Айресе Фернандес и Боррель также заявили о "взаимном интересе в укреплении двусторонних и межрегиональных связей".

По данным администрации президента, в настоящее время Евросоюз занимает для Аргентины второе место по экспорту, третье - по импорту и первое - по объему прямых иностранных инвестиций.

В мире,Альберто Фернандес,ЕС,
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