Глава Аргентины обсудил с Боррелем поставки энергоносителей в ЕС

Президент Аргентины Альберто Фернандес обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем потенциал южноамериканской республики в качестве поставщика энергоносителей и продуктов питания в Европу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

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"Аргентинский президент и Боррель обсудили возможности для интеграции в нынешнем мировом контексте и в этой связи отметили роль, которую может сыграть Аргентина в качестве надежного поставщика в сфере чистой энергии, продуктов питания и стратегически важных полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

На встрече в Буэнос-Айресе Фернандес и Боррель также заявили о "взаимном интересе в укреплении двусторонних и межрегиональных связей".