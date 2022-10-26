Поляки разозлились из-за антироссийского заявления Моравецкого

«Любой, кто не поддерживает Украину , либо предал ценности нашей цивилизации, либо был одурачен Россией ; или же и то и другое», — написал политик.

Пользователи социальной сети раскритиковали резкое антироссийское высказывание, обвинив Моравецкого в двойных стандартах. «Скользкий и лживый тип», — написал MacSieniel. «Расскажите об этом немцам, французам и другим людям по всему миру. Было много войн за последние 10 лет без какой-либо помощи от нас или от Евросоюза. Тогда почему только Украина?», — задался вопросом D3inx.