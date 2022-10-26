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27 минут назад

Поляки разозлились из-за антироссийского заявления Моравецкого

Lenta.ru

Польские пользователи Twitter разозлились из-за заявления премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о поддержке Киева.

Поляки разозлились из-за антироссийского заявления Моравецкого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любой, кто не поддерживает Украину, либо предал ценности нашей цивилизации, либо был одурачен Россией; или же и то и другое», — написал политик.

Пользователи социальной сети раскритиковали резкое антироссийское высказывание, обвинив Моравецкого в двойных стандартах. «Скользкий и лживый тип», — написал MacSieniel. «Расскажите об этом немцам, французам и другим людям по всему миру. Было много войн за последние 10 лет без какой-либо помощи от нас или от Евросоюза. Тогда почему только Украина?», — задался вопросом D3inx.

«Если вы хотите быть слугой украинского народа, пожалуйста, делайте политическую карьеру в Киеве. Это было бы справедливым решением», — посоветовал премьеру Łukasz. «Тот, кто слепо поддерживает Украину, а не страну, премьер-министром которой он является, — предатель!», — заявила Mou.

«Те, кто поддерживает Украину военными машинами, тоже ничего хорошего не делают. Эскалация напряжения и зарабатывание денег», — написала Pankaj Maheshwari.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил использовать замороженные российские активы для стабилизации цен на энергию. По его словам, конфискации сумм в 350-400 миллиардов долларов может хватить «на значительную часть восстановления» Украины.

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