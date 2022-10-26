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48 минут назад

МИД Новой Зеландии призвал сограждан как можно скорее покинуть территорию Ирана

ТАСС

Министерство иностранных дел Новой Зеландии призвало сограждан воздержаться от поездок в Иран, а тем, кто сейчас находится в этой стране, рекомендовало немедленно вернуться на родину. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства Нанаия Махута.

МИД Новой Зеландии призвал сограждан покинуть территорию Ирана
Фото: ТАССТАСС

В ее заявлении, опубликованном на сайте правительства страны, отмечается, что власти рекомендуют гражданам Новой Зеландии воздержаться от поездок в Иран "из-за беспорядков, высокого риска быть арестованным или задержанным и нестабильной ситуации в области безопасности в регионе". "Правительство также настоятельно призывает граждан, находящихся в настоящее время в Иране, покинуть страну", - указано в заявлении главы новозеландского МИД.

Также Махута отметила, что за последние дни "число иностранных граждан, арестованных иранскими властями, увеличилось, и новозеландцам, остающимся в Иране, следует избегать участия в демонстрациях, митингах и общественных мероприятиях". "Новозеландцам в Иране следует держаться подальше от любых районов, где действуют полиция или силы безопасности, поскольку их присутствие может быть неверно истолковано и <…> стать причиной ареста или задержания, а возможность правительства Новой Зеландии оказывать консульскую помощь через посольство крайне ограничена", - подчеркнула министр.

Ранее внешнеполитические ведомства некоторых европейских стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран из-за продолжающихся там протестов.

Акции протеста начались в Иране 17 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эту курдскую девушку задержала полиция из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, распространили информацию о том, что Амини избили полицейские. Иранская организация судебной медицины 7 октября опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

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