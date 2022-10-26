В Киеве обеспокоились из-за сигнала США для Путина

Власти Украины увидели в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта сигнал для Владимира Путина. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
«Это обнадеживающий сигнал для Путина», — приводит издание слова источника. По словам другого собеседника газеты, Киев обеспокоены из-за вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом бывшего президента ДонаДональда Трампа.
«Мы не встаем между республиканцами и демократами. Это внутренняя политика другого государства. А то, что позиции по конфликту будут разными, это ожидаемо», — заявил украинский чиновник.
Издание подчеркнуло, что письмо усугубляет растущие опасения Украины по поводу сохранения финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона на фоне заявлений, что Штаты уменьшат помощь в случае победы республиканцев на предстоящих ноябрьских выборах в конгресс.
25 октября группа законодателей из Палаты представителей Конгресса США отозвала письмо американскому лидеру Джо Байдену с призывом изменить подход к украинским событиям и начать переговоры с Россией. Письмо, составленное несколько месяцев назад, было направлено сотрудниками без одобрения и необходимых согласований.