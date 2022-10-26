В Киеве обеспокоились из-за сигнала США для Путина

Власти Украины увидели в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта сигнал для Владимира Путина. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

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«Это обнадеживающий сигнал для Путина», — приводит издание слова источника. По словам другого собеседника газеты, Киев обеспокоены из-за вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом бывшего президента ДонаДональда Трампа.

«Мы не встаем между республиканцами и демократами. Это внутренняя политика другого государства. А то, что позиции по конфликту будут разными, это ожидаемо», — заявил украинский чиновник.

Издание подчеркнуло, что письмо усугубляет растущие опасения Украины по поводу сохранения финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона на фоне заявлений, что Штаты уменьшат помощь в случае победы республиканцев на предстоящих ноябрьских выборах в конгресс.