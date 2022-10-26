В США назвали причину спецоперации на Украине

Запад мог предотвратить военный конфликт между Россией и Украиной, если бы признал принадлежность Крыма Российской Федерации. Такое мнение выразил обозреватель Кристофер Колдуэлл в своей колонке для журнала The New Yorker, передает газета «Известия».

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Как говорится в публикации, Колдуэлл предполагает, что в случае признания Крыма собственностью России со стороны западных государств, боевые действия на Украине могли бы и не начаться. Он также допустил, что при подобном сценарии Запад мог бы как-то заставить РФ отступить.

Колдуэлл считает, что президент России Владимир Путин со своей стороны не видел возможности защитить свое государство без Крыма.

Кроме того, обозреватель указал, что Россия не остановит свои действия на Украине, так как убеждена в возможности появления базы НАТО на территории, которую «считает своей».