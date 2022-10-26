В США указали на грозящую лишить Киев поддержки Запада ошибку Зеленского

Владимир Зеленский рискует лишиться поддержки Запада после того, как совершил ошибку, раскритиковав Израиль за недостаточную помощь Киеву. На это указал обозреватель National Review Бобби Миллер.

По мнению журналиста из США, выдвигая подобные претензии, Зеленский себе вовсе не помогает, а растрачивает доверие Запада. Это грозит вызвать среди союзников сомнения относительно дальнейшего увеличения помощи Украине.

В своей статье Миллер заявил, что такое «грубое поведение» Зеленского лишний раз подчеркивает доводы его критиков на Западе.

«В будущем, нескромный лидер может попробовать новую тактику, когда будет уговаривать потенциальных партнеров», — заключил автор материала.