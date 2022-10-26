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19 минут назад

В США указали на грозящую лишить Киев поддержки Запада ошибку Зеленского

Lenta.ruиещё 5

Владимир Зеленский рискует лишиться поддержки Запада после того, как совершил ошибку, раскритиковав Израиль за недостаточную помощь Киеву. На это указал обозреватель National Review Бобби Миллер.

По мнению журналиста из США, выдвигая подобные претензии, Зеленский себе вовсе не помогает, а растрачивает доверие Запада. Это грозит вызвать среди союзников сомнения относительно дальнейшего увеличения помощи Украине.

Зеленский записал видеообращение к Израилю

В своей статье Миллер заявил, что такое «грубое поведение» Зеленского лишний раз подчеркивает доводы его критиков на Западе.

«В будущем, нескромный лидер может попробовать новую тактику, когда будет уговаривать потенциальных партнеров», — заключил автор материала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что Израиль не участвует в помощи Киеву по противодействию российским воздушным ударам. До этого министр обороны еврейского государства Бени Ганц заявил, что Иерусалим не будет поставлять Киеву вооружения по ряду оперативных соображений.

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