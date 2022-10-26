Додон рассказал о возможности ввода войск НАТО в Молдавию

Руководство Молдавии может в любой момент ввести в страну войска НАТО, воспользовавшись постановлением конституционного суда (КС), хотя государство по-прежнему соблюдает нейтралитет. Об этом сообщил экс-президент республики Игорь Додон, передает РИА Новости.

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По его словам, Конституционный суд Молдавии в 2016-2017 году принял постановление, которое позволяет обойти формальный нейтралитет страны. В документе сказано, что правительство может воспользоваться внешними силами для решения проблем безопасности, хотя государство официально поддерживает нейтралитет. Додон подчеркнул, что это решение КС «никто его не отменял».

Он также добавил, что при желании воспользоваться этой возможностью властям страны проще обратиться в КС, чем пересматривать конституцию, так как эта процедура займет минимум шесть месяцев. Кроме того, правящая партия не наберет необходимого числа голосов в парламенте для изменения основного закона Молдавии.

Додон отметил, что народ будет категорически против отмены нейтрального статуса государства. Социально-экономическое недовольство в стране будет дополнено присутствием войск иностранного государства, и властям «останутся считанные часы», пояснил он.