Венесуэльский оппозиционер Гуайдо теряет поддержку США

Представитель оппозиции в Венесуэле Хуан Гуайдо теряет влияние в стране и поддержку со стороны Соединенных Штатов, что следует из отсутствия планов Вашингтона по вмешательству в борьбу за лидерство в венесуэльском оппозиционном движении. Об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на представителя Белого дома.

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"Администрация США не будет вмешиваться в борьбу за лидерство в оппозиционном движении Венесуэлы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что отказ Вашингтона от поддержки станет ударом для Гуайдо, который теперь теряет влияние, притом, что власть президента страны Николаса Мадуро укрепляется. Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США не отказываются от санкций против Венесуэлы, но могут это сделать в том случае, если Каракас пойдет навстречу требованиям США.