Израиль якобы доказал применение иранских беспилотников на Украине

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе своего визита в США показал фотоснимки, которые должны подтвердить факт применения на территории Украины иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление лидера Израиля в Атлантическом совете в Вашингтоне.

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Он напомнил, что Иран категорически отрицает свое содействие Российской Федерации. Герцог представил публике два слайда, утверждая, что они доказывают факт поставок иранских БПЛА РФ и их последующее применение на Украине. Израильский лидер добавил, что Иран отвергает эти доказательства и продолжает поставлять беспилотники, предназначенные для разорения в больших масштабах. Россия применяет их по всей Украине, подчеркнул Герцог.

Агентство пишет, что на первом слайде представлены два снимка: на одном из них иранские БПЛА «Шахед-136», на другом — найденные на территории Украины обломки беспилотников «Герань-2». На втором слайде также две фотографии: предположительно, двигатель БПЛА «Шахед-136» и снимок, где на земле обнаружили внешне похожую установку. Президент Израиля полагает, что все фотографии запечатлели идентичные аппараты.