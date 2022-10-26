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21 минуту назад

«Известия»: скончался писатель и журналист Иван Черных

RT на русскомиещё 1

Писатель и журналист Иван Черных скончался в Москве в возрасте 95 лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, писатель умер в своём доме на Вильнюсской улице.

После окончания Военного авиационного училища он работал корреспондентом газеты «Красная звезда».

Черных известен благодаря военным и криминальным романам «Нелётная погода», «Гарантирую жизнь», «Правый берег», «Злой ветер афганец», «Баксы не пахнут», «Гадюка на груди», «Бандит и опер» и другим.

27 августа военный журналист Дмитрий Литовкин умер в возрасте 50 лет в Москве.

В мире,Дмитрий Литовкин,
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