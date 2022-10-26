Премьер Британии высказался по поводу встречи с Зеленским

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил надежду на скорую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам разговора политиков.
25 октября король Карл III подтвердил вступление Риши Сунака в должность премьер-министра страны. Монарх также дал ему первое поручение: формирование нового правительства.
20 октября Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку. Политик признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера.