Зеленский пригласил на Украину нового премьера Великобритании

«Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком... Пригласил господина премьер-министра посетить Украину», – рассказал Зеленский в своём ежедневном видеообращении.

24 октября Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании. Это случилось после того, как избранная в сентябре на эту должность Лиз Трасс ушла с поста спустя 44 дня. В июле этого же года в отставку с поста премьера ушёл Борис Джонсон. Таким образом, Риши Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году.