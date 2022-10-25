Зеленский пригласил на Украину нового премьера Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В ходе разговора он пригласил Сунака посетить Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком... Пригласил господина премьер-министра посетить Украину», – рассказал Зеленский в своём ежедневном видеообращении.
24 октября Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании. Это случилось после того, как избранная в сентябре на эту должность Лиз Трасс ушла с поста спустя 44 дня. В июле этого же года в отставку с поста премьера ушёл Борис Джонсон. Таким образом, Риши Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году.
25 октября Сунак официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.