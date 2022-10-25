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6 минут назад

На Украине решили привлечь безработных к труду на благо армии

Илья Родин

Безработные граждане Украины будут привлекаться к разнообразным работам, в том числе, к обустройству блокпостов и заготовке дров для военных, заявила глава Минэкономики страны Юлия Свириденко. Об этом пишет РИА «Новости».

На Украине решили привлечь безработных к труду на благо армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свириденко пояснила, что нуждающиеся в работе украинцы смогут присоединиться к так называемой «Армии восстановления» Украины. В рамках проекта они будут выполнять поручения военных и региональных властей.

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Министр уточнила, что задания будут включать в себя как работы в интересах ВСУ и теробороны, так и деятельность, направленную на обеспечение «общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения».

Она отметила, что среди задач есть заготовка дров на зимний период для военных и населения, создание и укрепление блокпостов, ремонтно-восстановительные работы, разгрузка поступающей из западных стран гуманитарной помощи.

Свириденко добавила, что принимающие участие в программе безработные будут получать зарплату в районе 183 долларов в месяц.

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