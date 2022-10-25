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41 минуту назад

Представитель Байдена назвал желаемый срок окончания конфликта на Украине

Илья Родин

Переговоры являются единственным возможным вариантом для достижения мира на Украине, заявил экс-госсекретарь США Джон Керри. Он добавил, что надеется на то, что конфликт не затянется еще на один год. Об этом пишет РИА «Новости».

Представитель Байдена назвал желаемый срок окончания конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надеюсь, что у этого военного конфликта не будет следующего года», - пояснил Керри.

По его мнению, единственный способ добиться завершения противостояния на Украине - дипломатический. Сторонам следует прийти к какому-либо договорному решению.

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Керри отметил, что немыслимый гротеск происходящего напоминает ему худшие события предшествующих крупных конфликтов, тем более, что сложившаяся ситуация обладает гигантским разрушительным потенциалом.

В мире,Джон Керри,
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