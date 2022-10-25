Представитель Байдена назвал желаемый срок окончания конфликта на Украине

Переговоры являются единственным возможным вариантом для достижения мира на Украине, заявил экс-госсекретарь США Джон Керри. Он добавил, что надеется на то, что конфликт не затянется еще на один год. Об этом пишет РИА «Новости».
«Надеюсь, что у этого военного конфликта не будет следующего года», - пояснил Керри.
По его мнению, единственный способ добиться завершения противостояния на Украине - дипломатический. Сторонам следует прийти к какому-либо договорному решению.
Керри отметил, что немыслимый гротеск происходящего напоминает ему худшие события предшествующих крупных конфликтов, тем более, что сложившаяся ситуация обладает гигантским разрушительным потенциалом.