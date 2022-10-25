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52 минуты назад

Байден: применение РФ ядерного оружия на Украине стало бы серьезной ошибкой

Елена Прошина

Президент США Джо Байден заявил, что применение Россией на Украине ядерного оружия стало бы серьезной ошибкой. Его слова приводит ТАСС.

Байден: применение РФ ядерного оружия на Украине стало бы серьезной ошибкой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Позвольте мне лишь сказать, что Россия сделала бы невероятно серьезную ошибку, если бы применила тактический ядерный боезаряд на Украине», — сказал Байден.

Он отметил, что не знает и, соответственно, не утверждает, что РФ способна провести на Украине «операцию под ложным флагом». Однако если такое произойдет, то станет «серьезной ошибкой» Москвы, добавил Байден.

По словам президента США, Белый дом уделяет данному вопросу значительное внимание. В частности, только он сам сегодня провел «много времени» за обсуждением со своими помощниками подобного развития событий.

В мире,Джозеф Байден,
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