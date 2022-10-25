Байден: применение РФ ядерного оружия на Украине стало бы серьезной ошибкой

Президент США Джо Байден заявил, что применение Россией на Украине ядерного оружия стало бы серьезной ошибкой. Его слова приводит ТАСС.

«Позвольте мне лишь сказать, что Россия сделала бы невероятно серьезную ошибку, если бы применила тактический ядерный боезаряд на Украине», — сказал Байден.

Он отметил, что не знает и, соответственно, не утверждает, что РФ способна провести на Украине «операцию под ложным флагом». Однако если такое произойдет, то станет «серьезной ошибкой» Москвы, добавил Байден.