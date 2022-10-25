Израиль пообещал дать США доказательства наличия дронов Ирана на Украине

Президент Израиля Ицхак Герцог представит Соединенным Штатам фотографии, которые подтверждают наличие беспилотников якобы иранского производства на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию президента.

«Иранские вооружения играют ключевую роль в дестабилизации нашего мира, и мировое сообщество должно извлечь уроки — сейчас и на будущее», — сказал израильский президент, подчеркивая, что «где бы ни происходили убийства, разрушения и ненависть, там Иран».

По данным канцелярии, израильский лидер должен представить официальным лицам из правительства Соединенных Штатов «изображения взрывающегося БЛА «Шахед-136», готового к взлету во время военных учений в Иране в декабре 2021 года».

В последнее время ряд западных государств и Украина активно обвиняют Тегеран в передаче России вооружений, в том числе беспилотников. В частности, страны Евросоюза приняли антииранские санкции за «военную поддержку» российской стороны, а в США пообещали рассмотреть возможность введения схожих мер. В то же время Москва и Тегеран последовательно опровергают все подозрения по этому вопросу.