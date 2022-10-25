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32 минуты назад

Читатели Daily Express раскритиковали Сунака за высказывания о Путине

Илья Родин

Статья обозревателя Дэна Фалви о первой речи нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака вызвала резкую критику читателей Daily Express. Они посоветовали главе правительства не перекладывать свою вину в сложившейся в Соединенном королевстве кризисе на других лидеров.

Отмечается, что в своей первой речи на посту премьера бывший глава Минфина связал финансовые проблемы страны с пандемией коронавируса, а энергетические - с действиями президента России Владимира Путина на Украине.

Сунак посвятил свое первое заявление в новой должности России

Пользователи призвали Сунака подробно объяснить, как именно коронавирус и спецоперация якобы разрушили экономику Великобритании.

Они предположили, что новый обитатель резиденции на Даунинг-стрит собирается не прикладывать все необходимые усилия для того, чтобы «разгрести беспорядок, который сам же и устроил», а прикрыть свои прошлые действия громким именем и ценами на мировые энергоносители.

«У него поразительно короткая память раз он уже забыл, что это он и виновен в наших бедах», - подчеркнул один из читателей.

Комментаторы уточнили также, что ставки многих британцев на то, что Сунак продержится дольше экс-премьера Лиз Трасс, могут быть биты и они потеряют деньги, оставленные в букмекерских конторах.

В мире,Видео,Лиз Трасс,Владимир Путин,
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