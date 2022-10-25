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1 час назад

Стала известна реакция Киева на заявления России о «грязной бомбе»

Илья Родин

Власти Украины намереваются свернуть программу, связанную с предполагаемым созданием «грязной бомбы», заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом пишет РИА «Новости».

Полянский рассказал, на основе полученных из популярных Telegram-каналов Украины данных, что в «украинских правящих кругах поднялась большая суета». По его оценке, это связано с резкой реакцией России на данные о запуске Киевом программы по созданию так называемой «грязной бомбы».

В Минобороны РФ назвали последствия применения Киевом «грязной бомбы»

Чиновник уточнил, что появилось большое количество признаков того, что власти Украины пытаются свернуть ядерный проект.

«Есть много признаков того, что они пытаются, своего рода, свернуть эту программу», - подчеркнул Полянский.

По его мнению, Киев временно прекратит работы до приезда инспекторов МАГАТЭ, которые планируют посетить Украину в ближайшие дни. После их отъезда проект может быть возобновлен.

Уточняется, что «грязная бомба» представляет собой относительно простое устройство. Она может состоять из контейнера с радиоактивными изотопами и заряда взрывчатки. При инициации заряда емкость разрушается и содержимое распыляется ударной волной по большой территории.

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