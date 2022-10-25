В столице Индии обнаружили самый грязный воздух в мире

В индийской столице Нью-Дели поздно вечером в понедельник, 24 сентября, обнаружили самый грязный воздух в мире. Количество вредных частиц в атмосфере увеличилось из-за праздника Дивали, во время которого запустили фейерверки, сообщает Independent со ссылкой на данные сервиса IQAir, отслеживающего качество воздуха в реальном времени.

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Зафиксированное загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами PM2,5 в Нью-Дели соответствует опасному уровню. Показатель в 31,5 раза превысил значение, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Индекс качества воздуха (AQI) достиг 446 — оно пришлось на пик взрыва петард.

Жители устроили фейерверк, несмотря на запрет властей столицы. В понедельник показатель достиг опасных значений впервые с февраля, когда в городе была сильная пыльная буря.