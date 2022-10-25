Грузия потратила на украинских беженцев более миллиона долларов

«Примерно на 1,8 миллиона лари (свыше 652 тысяч долларов) мы профинансировали им социальную помощь, аренду квартир. До 200 тысяч лари (72 тысячи долларов) нам обошлось их временное жилье до того, пока мы не определили бы их статус», — сообщил Азарашвили.