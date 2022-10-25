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26 минут назад

Конгрессмены отозвали письмо к Байдену о переговорах Украины и РФ

Елена Прошина

В опубликованном письменном заявлении демократа от штата Вашингтон Прамилы Джаяпал сказано, что группа законодателей из Палаты представителей Конгресса США отзывает свое письмо к президенту США Джо Байдену, в котором содержался призыв пересмотреть свой подход к событиям на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт объяснил нежелание США идти на переговоры с Россией

В первоначальном письме президента США призвали начать переговоры с Российской стороной, а также добиваться урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем. Также в письме говорилось о необходимости рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе.

«Прогрессивная группа Конгресса отзывает свое недавнее письмо в Белый дом по поводу Украины. Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было направлено сотрудниками без одобрения. Как председатель группы, я беру на себя ответственность за это. В связи со временем отправки нашего письма некоторые воспринимают его как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти», – сказано в новом заявлении Джаяпал.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден готов на чрезвычайные меры ради возвращения осужденных в России граждан Америки.

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