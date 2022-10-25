«Прогрессивная группа Конгресса отзывает свое недавнее письмо в Белый дом по поводу Украины. Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было направлено сотрудниками без одобрения. Как председатель группы, я беру на себя ответственность за это. В связи со временем отправки нашего письма некоторые воспринимают его как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти», – сказано в новом заявлении Джаяпал.