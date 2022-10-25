Премьер Италии заявила о необходимости реформ в Евросоюзе

«Италия сделает так, чтобы ее голос был громко слышен в Европейском союзе, как и положено члену-основателю. Но не для того, чтобы замедлять или саботировать интеграцию, а для того, чтобы убедиться, что она способна реагировать на кризисы и внешние угрозы», — добавила она.