Япония поможет Украине с подготовкой к трудной зиме

"В дополнение к оказанию помощи вынужденным переселенцам, а также к предоставлению продовольствия и медицинских услуг правительство Японии помогает властям Украины готовиться к трудной зиме, в частности, направляя стране обогревательные приборы и теплую одежду, - сказал глава правительства. - Кроме того, мы делимся с Украиной своим опытом в сфере разбора и восстановления поврежденных объектов, который был получен при устранении последствий аварии на АЭС "Фукусима-1".