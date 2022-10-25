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9 минут назад

В Японии заявили, что помогут Украине с подготовкой к трудной зиме

ТАСС

Правительство Японии оказывает поддержку властям Украины в вопросе подготовки к приближающемуся зимнему периоду. Об этом во вторник заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в своем видеообращении к участникам международной экспертной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Берлине.

Япония поможет Украине с подготовкой к трудной зиме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В дополнение к оказанию помощи вынужденным переселенцам, а также к предоставлению продовольствия и медицинских услуг правительство Японии помогает властям Украины готовиться к трудной зиме, в частности, направляя стране обогревательные приборы и теплую одежду, - сказал глава правительства. - Кроме того, мы делимся с Украиной своим опытом в сфере разбора и восстановления поврежденных объектов, который был получен при устранении последствий аварии на АЭС "Фукусима-1".

"В следующем году Япония в качестве председателя Группы семи (G7) намерена стать во главе обсуждения мировым сообществом проблем скорейшего установления мира и восстановления Украины, - отметил Кисида. - В связи с этим хочу подчеркнуть, что Япония готова оказывать Украине постоянную поддержку".

Во вторник в Берлине проходит международная конференция по восстановлению Украины, организованная Группой семи и Еврокомиссией. В мероприятии принимают участие политики, эксперты, международные организации, аналитические центры, ученые и представители гражданского общества.

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