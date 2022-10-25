Немцы сочли ложной воздушную тревогу на Украине во время визита Штайнмайера

Фотография, сделанная во время поездки по Украине президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, вызвала критику со стороны подписчиков Twitter-аккаунта немецкого телеканала Tagesschau.

Фото: телеграм-канал "RT на русском" телеграм-канал "RT на русском"

Отмечается, что во вторник, 25 октября, Штайнмайер прибыл на Украину. Во время его пребывания в городе Корюковка в Черниговской области внезапно была объявлена воздушная тревога. Видному политику пришлось спуститься в бункер и провести в нем целый час. Корреспонденты сделали большое количество кадров с политиком.

Пользователи подчеркнули, что каждый визит мировых лидеров в Киев в обязательном порядке сопровождается воздушной тревогой.

Они пояснили, что если бы были украинцами, то тоже включали бы ракетную тревогу для спонсоров.

«Такое стечение обстоятельств, безусловно, поможет Украине получить больше денег», - заявил один из подписчиков.