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36 минут назад

В Германии предположили, что воздушная тревога на Украине была ложной

Илья Родин

Фотография, сделанная во время поездки по Украине президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, вызвала критику со стороны подписчиков Twitter-аккаунта немецкого телеканала Tagesschau.

Немцы сочли ложной воздушную тревогу на Украине во время визита Штайнмайера
Фото: телеграм-канал "RT на русском"телеграм-канал "RT на русском"

Отмечается, что во вторник, 25 октября, Штайнмайер прибыл на Украину. Во время его пребывания в городе Корюковка в Черниговской области внезапно была объявлена воздушная тревога. Видному политику пришлось спуститься в бункер и провести в нем целый час. Корреспонденты сделали большое количество кадров с политиком.

Штайнмайер приехал в Киев с третьей попытки

Пользователи подчеркнули, что каждый визит мировых лидеров в Киев в обязательном порядке сопровождается воздушной тревогой.

Они пояснили, что если бы были украинцами, то тоже включали бы ракетную тревогу для спонсоров.

«Такое стечение обстоятельств, безусловно, поможет Украине получить больше денег», - заявил один из подписчиков.

Кроме того, пользователи раскритиковали немецких чиновников за визиты в Киев. Они заметили, что подобный «туризм» не приносит Германии какой-либо пользы.

В мире,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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