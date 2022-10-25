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42 минуты назад

США заявили об обеспокоенности из-за «углубления альянса» России и Ирана

Lenta.ruиещё 2

Власти США обеспокоены из-за «углубления альянса» России и Ирана. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито, ее слова передает ТАСС.

В США обеспокоены «углублением альянса» России и Ирана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы обеспокоены углублением альянса России и Ирана, свидетельством которого являются недавние поставки иранских беспилотных летательных аппаратов, применявшихся Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине», — высказалась представитель американского Госдепартамента.

Эксперт объяснил нежелание США идти на переговоры с Россией

Гавито также напомнила об обещании президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не бросит Ближний восток, чтобы оставленный после ухода американской стороны вакуум не заполнили Китай, Россия или Иран.

Ранее посольство США в Москве сообщило о намерениях Вашингтона ввести новые санкции в отношении России и Ирана из-за поставок Тегерана беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Москве.

«Имеются обширные доказательства использования БПЛА Россией как против военных, так и против гражданских целей на Украине», — рассказали в ведомстве.

В мире,Джозеф Байден,Госдеп США,
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