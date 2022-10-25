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19 минут назад

Джереми Хант остается министром финансов Великобритании в кабинете Риши Сунака

ТАССиещё 1

Министр финансов Великобритании Джереми Хант сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака.

Хант остался министром финансов в кабинете Сунака
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Достопочтенный член парламента Джереми Хант был переназначен канцлером казначейства", - говорится в сообщении, распространенном во вторник канцелярией главы правительства.

На эту должность, которую в прошлом занимал сам Сунак, Хант был назначен 14 октября, когда премьером была Лиз Трасс.

Как полагают политические аналитики, сохранение поста за Хантом может свидетельствовать о том, что новое правительство продолжит курс на отказ от объявленных Трасс изначально налоговых послаблений, которые вызвали крайне негативную реакцию рынка, обвалили курс фунта и в итоге привели к ее отставке после всего 50 дней во главе правительства.

В мире,Лиз Трасс,Джереми Хант,
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