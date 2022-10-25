Хант остался министром финансов в кабинете Сунака

Министр финансов Великобритании Джереми Хант сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака.
"Достопочтенный член парламента Джереми Хант был переназначен канцлером казначейства", - говорится в сообщении, распространенном во вторник канцелярией главы правительства.
На эту должность, которую в прошлом занимал сам Сунак, Хант был назначен 14 октября, когда премьером была Лиз Трасс.
Как полагают политические аналитики, сохранение поста за Хантом может свидетельствовать о том, что новое правительство продолжит курс на отказ от объявленных Трасс изначально налоговых послаблений, которые вызвали крайне негативную реакцию рынка, обвалили курс фунта и в итоге привели к ее отставке после всего 50 дней во главе правительства.